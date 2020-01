Mauritanie : l’ancien ministre des Affaires économiques prend les commandes du port autonome de Nouakchott

(Agence Ecofin) - Sidi Ahmed Ould Rais est le nouveau patron du port autonome de Nouakchott. Sa nomination a été actée au cours du Conseil des ministres du 9 janvier 2020.

Haut commis de l’Etat, il revient aux affaires après avoir quitté son dernier poste en 2015 comme ministre des Affaires économiques et du Développement. Agé de 56 ans, Sidi Ahmed Ould Rais aura désormais les rênes de la première plateforme portuaire de Mauritanie, laquelle a récemment engagé un vaste chantier d’extension.

Construit en 1986 par la Chine et baptisé « port de l’Amitié », le port autonome de Nouakchott est la principale ouverture de la Mauritanie sur l’océan Atlantique. Au carrefour entre l’Afrique, L’Europe et l’Amérique, c'est l'un des premiers ports publics commerciaux du sud du Sahara pour les navires au départ de l’Europe.

Dans le cadre des travaux d’extension, Arise Mauritanie – une joint-venture entre la société africaine d'infrastructures et de logistique Arise et une paire de fonds d'investissement gérés par Meridiam – va construire et exploiter (pendant 30 ans) un nouveau terminal à conteneurs et d'hydrocarbures d'une capacité initiale de 250 000 EVP.

Les travaux, dont la première phase est estimée à plus de 300 millions de dollars, comprennent par ailleurs la construction d'un nouveau quai (14,5 m de profondeur et 570 m de longueur), une zone de stockage pour les exportations et les importations (25 hectares) et une zone administrative. Prévu pour être inauguré en décembre 2020, ce nouveau terminal permettra à terme de concurrencer directement les ports commerciaux voisins comme Dakar et Abidjan.

Romuald Ngueyap

