Mauritanie : l'Exim Bank de Chine accorde un prêt de 84 millions $ pour la construction d’un port de pêche à Nouakchott

(Agence Ecofin) - La Banque d’exportation et d’importation (Exim Bank) de Chine a accordé un prêt de 586 millions de yuans (environ 84,5 millions $) à la Mauritanie pour la construction d’un port de pêche à Nouakchott.

Situé au sud de la ville, ce port aura une capacité de débarquement annuelle de 400 000 tonnes de poissons.

Se prononçant à cet effet, le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, Cheikh El Kébir Moulaye Taher, a souligné que la réalisation de cette infrastructure permettra de créer 2300 emplois dont 1500 pendant la construction du port et 800 emplois permanents.

Le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie a, en outre, fait savoir que le port favorisera la création d’un pôle de développement intégré disposant de toutes les installations nécessaires pour le débarquement, la maintenance et la réparation des embarcations et bateaux de pêche.

Selon le ministère mauritanien des Pêches et de l’Economie maritime, les recettes tirées de l’exportation de poissons ont atteint 1 milliard $ en 2018.

André Chadrak