AWA et Air Burkina renforcent la connectivité sous-régionale avec le lancement d'un partenariat interligne

(Agence Ecofin) - La connectivité sous régionale en Afrique de l’Ouest continue de se renforcer. Le vendredi 10 janvier, Africa World Airlines (AWA), la compagnie privée ghanéenne, et Air Burkina ont annoncé le lancement d'un partenariat interligne unidirectionnel pour mieux connecter les passagers via le hub d'AWA à Accra.

Dans le cadre de ce partenariat, les passagers du réseau d'Air Burkina peuvent désormais se connecter, à partir d'un unique billet d’avion, sur le réseau d'AWA entre Accra et Lagos, Abuja et Abidjan, ainsi que ses dessertes domestiques au Ghana.

Pour rappel, AWA qui a démarré ses opérations en 2012 opère une flotte exclusive de huit Embraer E145. Son réseau comprend cinq lignes domestiques (Accra, Kumasi, Takoradi, Tamale et Wa) et quatre villes dans la sous-région à savoir Monrovia (Liberia), Lagos et Abuja (Nigeria) et Freetown en Sierra Leone. Les vols vers Abidjan démarreront à partir du 14 février 2020.

Air Burkina, pour sa part, exploite deux Embraer E195 et un Embraer E175. Basée à Ouagadougou, la compagnie dessert les villes d’Abidjan, Accra, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé et Niamey. Lancée en 1967, c’est l’une des plus anciennes compagnies aériennes d’Afrique encore en activité.

