Burkina Faso : le gouvernement attribue un contrat de 8,4 millions USD à SOGEA SATOM pour la rénovation partielle de l’aéroport de Ouagadougou

(Agence Ecofin) - Le Conseil des ministres qui s’est tenu à Ouagadougou, le lundi 16 décembre 2019, en séance ordinaire, a marqué son accord pour l’attribution à l’entreprise française de BTP, SOGEA SATOM, du marché de rénovation partielle de l’aéroport international de Ouagadougou.

Les travaux, prévus pour durer six mois, concernent la réhabilitation de la piste d’atterrissage, des voies de circulation et de deux parkings (n°1 et n°4) de la plateforme aéroportuaire.

Le financement du chantier, dont le contrat s’élève à 4,96 milliards FCFA (8,4 millions USD), est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2019-2020, et le budget de la délégation aux activités aéronautiques nationales (DAAN), exercice 2020.

Romuald Ngueyap

