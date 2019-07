(Agence Ecofin) - Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), le gestionnaire des chemins de fer de Mozambique, a annoncé que la ligne reliant le port de Beira au Zimbabwe passant par la province de Manica sera réhabilitée. Les travaux vont commencer en août et se poursuivre jusqu'en 2021.

La réhabilitation de la ligne de 318 km, financée par CFM, est évaluée à 200 millions USD. A terme, elle va permettre d'accroître la capacité et la sécurité de cette ligne où la vitesse est actuellement limitée à 30 km/h.

CFM a par ailleurs indiqué que la compagnie est en train d’acquérir plus en plus de locomotives, provenance de l’Inde.

La ligne Machipanda, reliant le port de Beira à la République du Zimbabwe est une ligne cruciale pour l'économie du Zimbabwe voisin et de la région centrale du Mozambique. Elle dispose de 14 stations et 29 arrêts le long du trajet. Cette ligne dessert également le Botswana, la Zambie et la RDC.

Romuald Ngueyap