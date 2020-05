Le Ghana est optimiste pour la création de sa compagnie aérienne nationale d’ici 2021 malgré le Covid-19

(Agence Ecofin) - Les autorités ghanéennes poursuivent les consultations en vue du lancement de la nouvelle compagnie aérienne nationale, et ce en dépit du Covid-19 qui impacte durement le secteur du transport aérien. L’information a été révélée par le ministre de l’Aviation civile, Joseph Kofi Adda (photo) dans une interview accordée à Business24.

« En ce qui concerne le transporteur national, j'ai l'intention de poursuivre l'initiative et d'engager les investisseurs, avec un peu de chance, à conclure un accord d'ici la fin de l'année afin que nous puissions décoller, sinon d'ici là peut-être au cours de l'année à venir », a-t-il affirmé.

« Les défis posés par la pandémie nous donnent l'occasion de montrer la voie dans la sous-région et de soutenir la vision définie par le président et, plus important encore, de faire profiter au pays des nombreux avantages que l'aviation apporte. »

En décembre 2018, le gouvernement a jeté son dévolu sur Ethiopian Airlines dans le cadre d'un partenariat public privé (PPP) pour le démarrage de la nouvelle compagnie nationale. En marge du Dubaï Air Show de novembre 2019, Joseph Kofi Adda et les représentants de Boeing ont signé un protocole d'entente pour l’acquisition de trois Boeing 787-9, au prix catalogue de 875,5 millions de dollars. Parallèlement, une lettre d’intention a été signée avec le constructeur De Havilland Canada pour l’achat de six appareils Dash 8-400.

Le Ghana ne possède plus de transporteur national, depuis la faillite de Ghana Airways (créée en 1958) qui a cessé ses opérations en 2004. Ghana International Airlines, qui a suivi en 2005 pour porter le pavillon, avec l’aide de partenaires privés, ne résistera pas plus de cinq ans. Aujourd’hui, les vols intérieurs sont opérés par des opérateurs privés dont les principaux sont Africa World Ailines (AWA) et Passion Air.

