Congo Airways commande deux Embraer E175, avec option d’achat pour deux autres au prix catalogue de 194,4 millions USD

(Agence Ecofin) - Congo Airways va renouveler sa flotte. La compagnie nationale congolaise a signé, le mardi 10 décembre 2019, une commande ferme pour l’acquisition de deux Embraer E175 de fabrication brésilienne, avec des droits d'achat pour deux autres.

Les appareils, qui seront livrés à partir du quatrième trimestre 2020, ont une valeur totale de 194,4 millions USD (en incluant la clause optionnelle). Les aéronefs, d’une capacité d’accueil de 76 places, seront configurés en deux classes (12 en classe affaires et 64 en classe économique).

« Ces nouveaux avions remplaceront notre offre actuelle de turbopropulseurs, et nous permettront de desservir des routes à la fois en RDC, et au niveau régional vers l'Afrique occidentale, centrale et australe, à partir de notre hub de Kinshasa. Nous aurons désormais la flexibilité et les avions de taille appropriée pour desservir notre marché, qui croît si rapidement », explique Désire Bantu, le PDG de Congo Airways.

Le transporteur aérien dispose actuellement d’une flotte de quatre avions (deux Airbus A320-200 et deux Dash 8). Basé à l’aéroport international de Kinshasa-N’Djili, le fleuron national dessert les principales villes de la République démocratique du Congo, ainsi que Johannesburg en Afrique du Sud.

Congo Airways prévoit la reprise prochaine des routes vers Douala au Cameroun et Cotonou au Bénin. Elle vise par ailleurs Bujumbura au Burundi, Bangui en Centrafrique, Abidjan en Côte d’Ivoire, Libreville au Gabon, Luanda en Angola, et Dubaï.

Romuald Ngueyap

