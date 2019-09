Zimbabwe : fini la pénurie de plaques d’immatriculation, rassure le gouvernement

(Agence Ecofin) - S’achemine-t-on vers la fin de la pénurie de plaques d’immatriculation au Zimbabwe ? Oui, répond Amos Marawa, le secrétaire aux Transports et au développement des infrastructures, qui a annoncé cette semaine la réception de 20 000 plaques d'immatriculation, pour camions et remorques, et leur mise en circulation d’ici la fin du mois.

Il faut rappeler que des centaines de véhicules n’ont pas pu être immatriculés depuis l’année dernière. Face à cette situation, les automobilistes avaient été invités à se procurer des cartes d’identification temporaires (TIC) pour une durée indéterminée.

La pénurie s’explique par les retards dans l'expédition, depuis l'Allemagne, des matériaux de fabrication de plaques d’immatriculation. Un retard, pour la plupart du temps, occasionné par le manque de devises à la Banque centrale pour payer les fournisseurs.

Cette rareté des devises affecte également la production des passeports dans ce pays d’Afrique australe. Le gouvernement n’en dispose pas suffisamment pour l'achat du papier et pour le fonctionnement des équipements destinés à la fabrication des documents. La situation perdure depuis 1 an déjà.



Romuald Ngueyap

