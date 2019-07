La RDC rejoint le système régional de suivi électronique du fret dans la Communauté d'Afrique de l'Est

(Agence Ecofin) - La République démocratique du Congo a officiellement marqué son adhésion au système régional de suivi électronique du fret (RECT), censé améliorer l'efficacité et la prestation de services dans toute la région de l'Afrique de l'Est. Elle devient le 4ème pays du corridor nord à être connecté après l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda.

Cet engagement a été acté ce mardi 09 juillet 2019 à Kampala par la signature entre les responsables de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) de la RDC et Uganda Revenue Authority (URA).

Né en Ouganda et adopté en février 2017, par le Rwanda et Kenya, le système régional du suivi électronique des cargaisons (RECT), permet aux pays concernés de suivre conjointement et électroniquement le mouvement des marchandises du port d’entrée à la destination finale.

Ce système favorise entre autres la réduction sensible du coût des opérations de transit suite notamment au raccourcissement du délai ; la sécurisation des marchandises en transit le long des corridors reliant les Etats membres ; la réduction de 50% de la caution d’agrément des transporteurs de marchandises par voie terrestre.

Romuald Ngueyap