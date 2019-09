Nigeria: le gouvernement fédéral approuve la construction d'un nouvel aéroport dans le sud-est du pays

(Agence Ecofin) - Le Nigeria construira un nouvel aéroport dans le sud-est du pays. Le président Muhammadu Buhari a en effet approuvé la semaine dernière, la construction de la nouvelle infrastructure dans l’Etat d’Ebonyi. L’accord a été donné à David Umahi (photo), gouverneur de l’Etat, qui avait soumis sa requête au gouvernement fédéral.

D’après le responsable, la nouvelle infrastructure permettra d'améliorer les communications entre la région et les autres parties du pays et de stimuler la croissance économique. Elle devrait également faciliter les importations et les exportations dans une région fortement dominée par les activités du secteur agricole.

Cette annonce intervient après la décision du gouvernement fédéral de fermer le seul aéroport international de la région, celui d'Akanu Ibiam situé dans l'Etat voisin d'Enugu, pour des réparations prévues pour une durée indéterminée.

Pour l’instant, aucun détail n’a été donné quant au coût de l’opération ni concernant le délai de sa mise en œuvre.

Moutiou Adjibi Nourou