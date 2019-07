L’Egypte procède à l’inauguration technique du nouvel aéroport de la capitale administrative

(Agence Ecofin) - Le nouvel aéroport de la capitale administrative (NACA), entame sa phase expérimentale. Ce mardi 9 juillet 2019, le ministère égyptien de l'Aviation civile a supervisé l'expérimentation du premier vol sur la plateforme.

« Le nouvel aéroport, situé à 45 km à l'est de la capitale, contribuera au développement des ports de Suez et d'Ain Sokhna, où des zones logistiques et industrielles seront aménagées pour devenir un pôle logistique et industriel international », a déclaré président de la Société égyptienne pour les aéroports.

Le nouvel aéroport devrait relier les zones de l'est du Caire et les villes de Shorou, Badr et du canal de Suez, a ajouté Wael al-Nashar. C’est le 34e aéroport d’Egypte.

NACA, dont la construction a commencé en 2015, pourra traiter 300 passagers par heure, une fois en exploitation. La plateforme servira d’alternative à l’aéroport international du Caire, permettant ainsi d’alléger la pression à la fois du trafic aérien et du nombre de passagers sur cette plateforme aéroportuaire.

En effet, l’aéroport du Caire accueille plus de 13 millions de passagers par an.

Rappelons qu’en janvier dernier, les autorités égyptiennes avaient également mis en service, pour une période d’essai, l’aéroport international Sphinx situé à l’Ouest du Caire. Son ouverture répond également à un besoin de désengorger le principal aéroport de la capitale.



Romuald Ngueyap