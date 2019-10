Africa World Airlines et Brussels Airlines entament un nouveau chapitre de collaboration

(Agence Ecofin) - Africa World Airlines (AWA), le principal transporteur du Ghana et la compagnie nationale belge, Brussels Airlines, ont signé le mardi 8 octobre 2019 à Accra, « un accord de partenariat interligne pour mieux connecter les passagers voyageant à travers leurs hubs respectifs à Accra et à Bruxelles ».

Le document a été paraphé par Sean Mendis, le directeur des opérations d'AWA, et Pierre Declerck, le directeur régional de Lufthansa Group Airlines, maison mère de Brussels Airlines.

« Le nouveau partenariat permettra aux passagers voyageant à partir du réseau de 73 destinations européennes et intercontinentales de Brussels Airlines, de réserver et de voyager en toute simplicité avec un seul billet vers l'une des 9 destinations africaines desservies par AWA », explique AWA ajoutant que la collaboration inclue « des tarifs communs attractifs, et une seule franchise de bagages intercontinental tout au long des différentes étapes du voyage ».

Ce partenariat vient s’ajouter à la panoplie d’accords récemment signés par le transporteur ghanéen. En début d’année, la compagnie a conclu un accord interligne avec South African Airways (SAA). Un accord similaire, mais à sens unique, a été signé en avril dernier avec Emirates. Plus récemment, AWA a finalisé un accord interligne tripartite avec ASKY et Ethiopian Airlines.

A ce jour, AWA opère plus de 1 300 vols par mois, avec une moyenne mensuelle de 50 000 passagers transportés. Ces derniers mois, le transporteur a réalisé plus de 95 % de ses vols programmés. Focalisée sur la croissance de son réseau, Africa World Airlines ambitionne, dès l’année prochaine, de s’étendre vers Abidjan, Dakar et Ouagadougou.

Romuald Ngueyap