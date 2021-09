La Côte d’Ivoire réorganise son Autorité de régulation du transport intérieur

(Agence Ecofin) - Instituée par la loi d’orientation du transport intérieur (LOTI) de 2014, l’ARTI participe avec d’autres structures, à mettre fin à l’anarchie dans le secteur du transport routier, ferroviaire et fluvio-lagunaire en Côte d’Ivoire.

Le gouvernement ivoirien, réuni en Conseil des ministres le mercredi 8 septembre, a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation du transport intérieur (ARTI).

« Ce décret réorganise le fonctionnement des différents organes constitutifs de cette structure, à savoir le Conseil de régulation et la direction générale, de façon à garantir l’opérationnalisation de leurs missions », indique le communiqué final des travaux.

l’ARTI a pour mission, entre autres, de formuler des avis au ministre chargé du Transport pour la définition et l'amélioration des politiques en vue des actions de réforme du secteur des transports intérieurs ; de connaître en premier ressort des litiges dans le secteur du transport intérieur et de les régler ; de participer à l'élaboration des normes, des spécifications techniques et du système de management de la qualité applicable au secteur du transport intérieur.

De fait, l’ARTI dispose des pouvoirs de collecte de données et de veille, de conseil et de proposition, d'investigation et de contrôle, de conciliation et d'arbitrage, de défense des intérêts des acteurs, de sanctions. La direction générale est actuellement dirigée par N'ZI Assamoua Désiré.

Romuald Ngueyap

