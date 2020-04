(Agence Ecofin) - Africa World Airlines, filiale du groupe chinois HNA, intensifie ses efforts d’accompagnement du gouvernement ghanéen dans sa lutte contre le coronavirus (Covid-19) alors que le pays enregistre déjà plus de 310 cas de contaminations, dont six décès.

La semaine dernière, le transporteur privé basé à Accra a fait un don de 100 000 dollars au gouvernement. Le chèque a été remis, le 29 mars, à Akosua Frema Osei-Opare, chef du Cabinet du président Nana Akufo-Addo. C’était au cours d’une brève cérémonie au palais présidentiel, en présence de Wang Shiting, ambassadeur de Chine au Ghana et de Luo Cheng, coprésident d'Africa World Airlines.

Principale compagnie aérienne du Ghana, AWA s’est singulièrement investie ces dernières semaines en effectuant des vols spéciaux, pour le compte du gouvernement, en vue de rapatrier les Ghanéens bloqués dans plusieurs pays de la sous-région.

La compagnie a suspendu ses vols réguliers le 30 mars à la suite des restrictions de déplacement imposées par le Ghana. En situation normale, AWA dessert quatre liaisons domestiques notamment Kumasi, Takoradi, Tamale et Wa. Dans la sous-région, elle relie Lagos et Abuja au Nigeria, Freetown en Sierra Leone, Monrovia au Liberia, et plus récemment Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle exploite une flotte homogène de huit Embraer E145.

Romuald Ngueyap

Lire aussi : Covid-19: au Ghana, les compagnies aériennes vont bénéficier d'un sursis de six mois pour les remboursements aux banques