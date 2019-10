En Afrique du Sud, le chemin de fer tue au moins une personne chaque jour

(Agence Ecofin) - C’est ce qui ressort du dernier rapport sur l'état de la sécurité ferroviaire présenté, la semaine dernière à Stellenbosch, par le ministre des Transports, Fikile Mbalula. D’après le rapport, 3 990 « incidents de fonctionnement » ont été recensés au cours de l’exercice 2018-2019. Ceux-ci comprennent les déraillements, les collisions et les accidents aux passages à niveau.

Ces incidents ont conduit au décès de 375 personnes sur le réseau ferroviaire du pays au cours de l’exercice clos en mars 2019. Sur ce total, 284 personnes sont décédées après avoir été heurtées par un train, tandis que 30 sont décédées « en raison d'activités criminelles ».

Mbalula a déclaré que ce chiffre avait chuté de 17 % par rapport à l’exercice précédent, mais restait « alarmant ».

« Ces chiffres devraient non seulement être alarmants, mais devraient aussi nous inciter à agir pour inverser cette tendance », a-t-il insisté.

En août, le ministre a lancé une vaste campagne, dénommée « War Room », visant à remédier à l'inefficacité et à la défaillance des services ferroviaires en Afrique du Sud, et aux problèmes comme l'encombrement, les retards chroniques, la sécurité et la modernisation.



Romuald Ngueyap



