Côte d’Ivoire : La Banque mondiale décaisse 300 millions de dollars pour booster le transport urbain à Abidjan

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire bénéficiera d’un financement de 300 millions $ de la part de la Banque mondiale, pour la construction d’une ligne de Bus à Haut niveau de Service (BRT) à Abidjan, la capitale économique. L’annonce a été faite par l’institution, dans un communiqué publié la semaine dernière.

« Il s’agit…de construire une ligne de bus rapide, moderne et écologique de 20 km entièrement séparée du trafic, qui va rallier Yopougon, la plus grande commune et la plus peuplée à l’ouest d’Abidjan, et la ville de Bingerville à l’extrême Est », a expliqué le directeur pays de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, Pierre Laporte.

Le projet « va permettre à une large majorité de la population abidjanaise d’accéder rapidement et à moindre coût aux opportunités de travail dans les quartiers à forte concentration d’activités économiques et dans les zones industrielles ».

Ce financement s’inscrit dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA) lancé récemment par le gouvernement ivoirien. Ledit projet, soutenu par la Banque Mondiale, comprend en outre le renforcement des capacités de la SOTRA ( Société des Transports Abidjanais) et la réorganisation de ses lignes en rabattement sur les axes de transport de masse ; et la modernisation et la professionnalisation du transport artisanal sur le corridor concerné par le projet, y compris par l'appui au renouvellement de la flotte.



Romuald Ngueyap