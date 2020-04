Bolloré Transport & Logistics s’engage aux côtés du Ministère de l’Intérieur du Maroc et de Softgroup pour la logistique de 10 millions de masques

(BOLLORE ) - Dans le cadre de l’action solidaire initiée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI visant à limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 à travers le Royaume, Bolloré Transport et Logistics Maroc s’est engagée à soutenir cette initiative, en offrant les services de gestion logistique de 10 millions de masques sanitaires destinés au Ministère de l’Intérieur du Maroc et d’autres Institutions d’utilité publique.

À cet effet, Bolloré Transport et Logistics Maroc, assurera au cours des prochains jours, la gestion de l’ensemble des opérations logistiques de stockage, de préparation et de chargement des camions de livraison. Ces opérations seront réalisées depuis un entrepôt situé au sein du parc SoftLogistic appartenant à Softgroup à seulement 1 km de l’usine de production de Soft Tech, filiale de Softgroup, qui produit et offre gracieusement ces masques.

L’entrepôt mis à disposition est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et respecte les normes internationales en termes de sécurité au travail. Compte tenu de la situation actuelle et, afin de limiter les risques de contamination au virus pour les manutentionnaires opérant au sein de la structure, des mesures sanitaires strictes y sont appliquées et le nombre d’employés présents est fermement encadré.

“À travers ce dispositif solidaire, Bolloré Transport & Logistics Maroc souhaite témoigner son soutien à l’ensemble des populations directement ou indirectement touchées par le Covid-19 et reste mobilisée pour faire face à cette crise sanitaire d’envergure ” a précisé Younes Lamarti, Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Maroc.

À propos de Bolloré Transport & Logistics

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 36 500 collaborateurs dans 107 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l'entreprise conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implanté sur les principaux hubs portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses clients un service de proximité grâce à une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout. En Afrique, l’entreprise investit environ 300 millions d'euros chaque année pour innover et développer des infrastructures portuaires et ferroviaires, des entrepôts ainsi que des hubs logistiques régionaux. www.bollore-transport-logistics.com