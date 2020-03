Rail : À l’horizon 2021, l’Algérie vise 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers

(Agence Ecofin) - L’Algérie compte atteindre une capacité de transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers par an à l’horizon 2021. Pour cela, le gouvernement algérien veut accélérer la modernisation et l’extension du réseau ferroviaire national afin de désenclaver durablement les régions reculées.

Pour l’atteinte de ces objectifs, les autorités entendent « relier à la voie ferrée les zones industrielles et d'activités où des entreprises produisent du fer, des produits agroalimentaires, etc. pour que chaque kilomètre du réseau de chemins de fer ait une rentabilité ».

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, l’a réitéré jeudi dernier à Alger, lorsqu’il a déroulé le contenu de la feuille de route du plan d’orientation des voies ferrées issu du Schéma national de l’aménagement du territoire (SDAT).

À l’en croire, ce plan prévoit l’introduction des systèmes modernes de communication et de signalisation, le doublement de plusieurs voies ferroviaires, la rénovation du parc roulant ainsi que la formation et le recrutement du personnel.

Le réseau ferroviaire algérien est passé de 1 800 km en 2000 à environ 4 200 km. Il devrait atteindre à court terme un linéaire de 6 300 km et 12 500 km à l’horizon 2030.

Romuald Ngueyap

