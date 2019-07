Zimbabwe : Inauguration de la route Ngundu-Tanganda réhabilitée à hauteur de 20 millions de dollars

(Agence Ecofin) - Le Président Mnangagwa a officiellement inauguré, le 1er juillet, la route Ngundu-Tanganda, réhabilitée à hauteur de 20 millions de dollars, dans le but de stimuler l'activité économique.

La route, gravement endommagée par des années de négligence, relie les provinces de Manicaland et de Masvingo via Chiredzi. Cette route connecte également les hauts plateaux de l'Est du Zimbabwe à l'Afrique du Sud, principal partenaire commercial du pays.

Il s’agit d’un tronçon de 85 km. Les 30 premiers kilomètres ont été effectués entre le 12 février 2018 et le 10 avril 2018. Les 55 kilomètres restants ont été bitumés du 12 février 2019 au 7 juin dernier.

Exécuté par l’entreprise Bitumen World (Pvt) Ltd, le projet de rénovation s’élève à 20 millions de dollars mobilisés sur fonds propres, a indiqué Joël Matiza, ministre des Transports et du Développement des infrastructures. « Nous avons terminé cette route, mais elle ne s’arrête pas là. Nous avons d’autres zones touchées par le cyclone Idai à Chipinge et Chimanimani qui ont besoin de notre attention. Des routes, des ponts et des écoles ont été endommagés » a déclaré le Président Mnangagwa.

Romuald Ngueyap