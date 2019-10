Le Burkina Faso et le Gabon signent un accord aérien qui ouvre l’Afrique centrale à Air Burkina

(Agence Ecofin) - Air Burkina pourra bientôt ouvrir une route vers le Gabon. En effet, les deux pays ont signé, le 25 septembre 2019, un mémorandum d’entente (MoU) et un nouvel accord aérien en vue de l’ouverture par la compagnie nationale burkinabè d’une desserte vers le Gabon.

Les deux documents ont été paraphés par Arthur Nkoumou Delaunay et Azakaria Traoré, les directeurs généraux respectifs des Agences nationales de l’aviation civile du Gabon et Burkina Faso, en marge de la 40e assemblée générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui se tient à Montréal au Canada, du 24 septembre au 4 octobre 2019.

Le cadre réglementaire ainsi mis en place, Air Burkina pourrait desservir le Gabon d’ici décembre. Dans une interview accordée à African Aerospace, en début du mois d’aout 2019, Youssouf Zongo, son directeur du contrôle de gestion et de l’audit, avait affirmé que la compagnie envisage, d’ici la fin d’année, d’ouvrir des routes vers Abuja (Nigeria), Conakry (Guinée), Libreville (Gabon), Douala (Cameroun) et Pointe-Noire (République du Congo).

Air Burkina relie actuellement Abidjan, Accra, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé et Niamey, en plus de Bobo-Dioulasso sur son réseau domestique. Elle exploite une flotte de deux Embraer E195 et un Embraer E175. La compagnie envisage par ailleurs de porter la flotte à six appareils d’ici 2023. Des discussions, en ce sens, ont été ouvertes avec plusieurs constructeurs, dont Bombardier.

