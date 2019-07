Air Sénégal ajoute Ouagadougou et Niamey à son réseau

(Agence Ecofin) - Air Sénégal continue d’étendre son réseau en Afrique de l’Ouest. La compagnie nationale sénégalaise a ouvert ce lundi 1er juillet 2019, une nouvelle desserte vers Niamey au Niger via Ouagadougou au Burkina Faso.

La liaison sera désormais opérée en Airbus A319 trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi. Le vol HC309 part de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar à 13h 30 pour se poser à Ouagadougou à 16h00, arrive à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey à 18h 45.

Quant au vol retour, il part de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey à 19h 30, transitera par l’aéroport international de Ouagadougou à 21h 30, avant d’atterrir à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar à minuit.

Niamey et Ouagadougou deviennent ainsi la septième et la huitième ville desservies par la compagnie sénégalaise en Afrique de l’ouest. Air Sénégal vole déjà vers Banjul en Gambie, Bamako au Mali, Bissau en Guinée Bissau, Conakry en Guinée, Abidjan en Côte d’Ivoire et Lagos au Nigéria.

Le transporteur sénégalais vole également vers Sal et Praia au Cap-Vert. Sa seule ligne hors du continent mène à l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle de Paris en France. La liaison Dakar-Paris se fait tous les jours en Airbus 330-941.

La compagnie nationale sénégalaise, opérationnelle depuis mai 2017, exploite actuellement une flotte de six avions (un Airbus A330-941, trois Airbus A319-100, et deux ATR72-600) d’une moyenne d’âge de 7,5 ans. Le transporteur attend la livraison d’un nouvel Airbus A330 prévue en septembre 2019.



Romuald Ngueyap