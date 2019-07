South African Airways va réceptionner deux nouveaux Airbus A350-900

(Agence Ecofin) - South African Airways a indiqué, dans un communiqué rendu public ce dimanche 30 juin 2019, que la compagnie introduira deux nouveaux Airbus A350-900 sur sa ligne long courrier entre Johannesburg et New York JFK.

« La SAA complétera sa flotte longue courrier par l’Airbus A350-900 ultra moderne… L’appareil opèrera sur l’une des lignes long-courriers de la SAA ; entre Johannesburg et l’aéroport international John F Kennedy de New York (JFK), remplaçant l’A340-600 actuellement en service sur cette route.»

Les deux appareils, dont le nom du loueur n’a pas été dévoilé, seront livrés au cours du deuxième semestre de cette année, et mis en service le plus tôt possible. Le contrat de location s’étend sur trois ans.

L’Airbus A350-900 est équipé de 246 sièges plus espacés en classe économique, et de lits plats en classe affaire. Ce qui apporte un plus grand confort ; surtout pour les vols long-courriers. « Nous sommes fiers d’offrir à nos clients un avion de dernière génération ; comprenant une cabine plus silencieuse, un environnement plus relaxant pendant le vol », s’est félicité Zukisa Ramasia, le PDG par intérim de la SAA.

L’appareil dispose de la dernière offre en matière de sécurité, de maintenance et d’efficacité. « La SAA a ainsi la possibilité de réduire sa consommation de carburant d’environ 20% par rapport aux aéronefs actuellement exploités sur cette route. Ce qui contribuera à l'amélioration de la performance financière de l’entreprise », explique la compagnie aérienne. Avec une emprunte carbone améliorée, l’Airbus A350-900 permettra à South African Airways de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.



Romuald Ngueyap