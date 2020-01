Niger : WAPCo reçoit une autorisation de transport intérieur pour la réalisation du pipeline Niger-Bénin

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérien a signé un projet de décret portant attribution de l’Autorisation de transport intérieur et déclarant d’utilité publique le projet de construction du système de transport des hydrocarbures par canalisation Niger-Bénin.

L’Autorisation de transport intérieur est ainsi donnée à la société chinoise WAPCo (West african pipeline company), suite à sa demande, et conformément aux dispositions du Code pétrolier, pour lui permettre de réaliser ces travaux.

Par ailleurs, la déclaration d’utilité publique du système de transport permettra d’engager la procédure d’expropriation au profit de l’Etat de toutes les propriétés immobilières qui seraient impactées par les travaux de canalisation.

Filiale de la China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (CNODC), WAPCo-Niger est la société en charge de la construction, l’exploitation, l’entretien et la gestion du pipeline Niger-Bénin. Long d’environ 2000 km, ce pipeline va permettre l’exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Sèmè au Bénin.

Lire aussi:

Le pipeline Niger-Bénin « marque l’entrée véritable du Niger dans le cercle des pays producteurs de pétrole », Issoufou Mahamadou