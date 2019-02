Nigéria : les NDA signent leur première attaque de l’année sur des installations pétro-gazières

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le groupe de militants armés du Delta du Niger vient de revendiquer une attaque sur un gazoduc et un oléoduc appartenant à la compagnie pétrolière d'Etat NNPC. Les lignes ont été sautées jeudi dernier à 23h45 à Warri, selon des précisions du groupe sur Twitter.

Dans sa publication, le groupe a fait injonction aux compagnies pétrolières de la région de mettre fin à leurs activités, promettant de déclencher des attaques plus dévastatrices. Et de poursuivre : « à vous, les compagnies pétrolières et l’armée nigériane, faites attention à ce qui va se passer. Cela va choquer le monde entier ».

Le groupe avait décrété un cessez-le-feu en août 2017 dans la région après plus d’un an d’attaques qui ont sérieusement affecté la production du pays. Récemment, il avait annoncé qu’il reprendrait du service si le président Buhari est réélu.

Cette fois-ci les NDA ont rejeté une nouvelle initiative de paix lancée par le gouvernement fédéral et appellent à la création d’un Etat souverain dans la région qui produit 70% du brut nigérian.

Olivier de Souza