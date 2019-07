Eni prolonge son accord de collaboration avec la Tunisie en rapport avec le gazoduc Trans-tunisien

(Agence Ecofin) - Le groupe énergétique italien Eni et le gouvernement tunisien viennent de prolonger de 10 ans leur accord de collaboration concernant le gazoduc Trans-Tunisian Pipeline Company (TTPC) encore appelé le Trans-tunisien.

Eni s’engage donc à exploiter le gazoduc jusqu’en 2029. Cela lui facilitera l’acheminement du gaz algérien vers l’Italie en passant par le détroit de Sicile.

Cet accord survient quelques jours après l’extension du contrat d’achat de gaz algérien par l’Italie.

L’accord prévoit qu’Eni assurera les investissements nécessaires à la modernisation du gazoduc pendant la période, ce qui lui fera bénéficier des droits exclusifs sur l'ensemble des capacités de transport.

Le gazoduc construit en 1980 se compose de deux lignes de 48 pouces de largeur et est long d'environ 370 km. Il s’étend de la frontière algéro-tunisienne près d’Oued Saf au cap Bon et comprend cinq stations de compression pour une capacité de 34 milliards de mètres cubes par an.

