Le gazoduc ouest africain est de nouveau opérationnel

(Agence Ecofin) - Jeudi dernier, la société la société West African Pipeline Company (WAPCo) a annoncé que les travaux de nettoyage et d’inspection sont achevés, ce qui a permis la reprise des exportations de gaz du Nigéria vers le Bénin, le Togo et le Ghana.

Initialement prévus pour durer deux mois à partir de fin janvier, les travaux se sont achevés avec succès avant la date prévue. Par ailleurs, le communiqué annonce qu’une importante base de données a été recueillie au terme de ce programme.

Ces données seront analysées au cours des prochains mois afin de produire des normes visant à améliorer l’intégrité et la sécurité du conduit long de 569 km. Ceci rendra les performances optimales et aidera à satisfaire les besoins de plus en plus grandissants de la clientèle.

« La fin de ce programme d’inspection va nous aider à offrir un service fiable et amélioré à nos clients au Ghana, au Togo et au Bénin, dans leurs efforts visant à favoriser un meilleur accès à une énergie abordable et fiable pour la croissance économique », a expliqué un communiqué de WAPCo.

Le gazoduc est contrôlé par Chevron à hauteur de 36,9%, la société publique nigériane du pétrole (NNPC) à hauteur de 24,9%, Shell (17,9%), Takoradi Power Company (16,3%), Société Togolaise de Gaz (2%) et BenGaz S.A. (2%).

