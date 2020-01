Portés par une forte croissance de la production, les États-Unis deviennent le 3e exportateur mondial de GNL

(Agence Ecofin) - Les États-Unis sont devenus le 3e exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL), au terme de l’année écoulée. Ils se classent ainsi derrière l’Australie et le Qatar et devant le Canada et la Malaisie. Ce n’est qu’en septembre dernier que la fédération a fait son entrée dans le Top 5, surclassant le Nigéria.

Pour rappel, les États-Unis sont devenus exportateurs de GNL en février 2016. Une forte croissance de la production a ainsi porté le volume exporté en 2019 à 34,4 millions de tonnes. Au cours des derniers mois, les États-Unis ont établi des records, avec 52 cargaisons d’une moyenne de 5,8 milliards de pieds cubes par jour en octobre et 55 cargaisons d’une valeur moyenne de 6,3 milliards de pieds cubes par jour en novembre, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie.

Depuis la première cargaison historique de février 2016 jusqu’en novembre 2019, les États-Unis ont exporté 1 093 cargaisons, totalisant 3 569,2 milliards de pieds cubes de gaz naturel à partir de cinq terminaux d’exportation.

Olivier de Souza

