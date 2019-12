Nigéria : Vitol signe avec NLNG un contrat d’achat de 500 000 tonnes de GNL par an sur les 10 prochaines années

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, le négociant de matières premières Vitol et la Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG) viennent de signer un contrat d’achat/vente de gaz naturel liquéfié (GNL), selon lequel le premier se fournira auprès du second pendant les 10 prochaines années. Le volume du combustible liquide concerné par l’accord est de 500 000 tonnes par an.

Cet accord renforce la présence à long terme de la maison de négoce sur le marché nigérian. Sa signature survient dans un contexte marqué par l’arrivée à échéance des accords existants, entre 2020 et 2021. Le contrat entrera en exécution en 2021.

« L’accord souligne la volonté de NLNG de livrer du GNL à l’échelle mondiale dans un monde à faible émission de carbone où le gaz et le GNL resteront la source d’énergie complémentaire privilégiée aux côtés des énergies renouvelables », explique un communiqué de Vitol.

La NLNG travaille actuellement à trouver des acheteurs à long terme pour le GNL de son 7e train de liquéfaction qui sortira de terre en 2024. Il faut souligner que les principaux concurrents de Vitol à savoir Trafigura et Gunvor, augmentent de plus en plus leurs volumes de GNL, ce qui devrait représenter une opportunité pour la NLNG.

Olivier de Souza