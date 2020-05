Le Nigeria va commencer à commercialiser son GNL sur le marché domestique

(Agence Ecofin) - Après 30 ans d’exportation, le consortium Nigeria LNG qui produit du gaz naturel liquéfié dans le pays, a annoncé qu’il commencera bientôt à livrer le produit sur le marché local afin de capter les opportunités qu’il offre. Tony Attah, le DG du consortium a révélé cette nouvelle initiative lors d’une présentation faite hier, dans le cadre d’un forum commercial de la Nigerian Gas Association qui est chargée de la promotion et de la protection des intérêts de l’industrie gazière.

C’est surtout une façon pour Nigeria LNG de se réinventer pour mieux faire face à la crise de la pandémie de Covid-19. Le marché gazier est, comme celui du pétrole inondé avec de l’offre de qualité et à faible coût qui vient de partout. Ses clients étant géographiquement très loin, la société compte désormais se tourner vers ceux qui sont plus proches. Une astuce qui permet notamment de diminuer les frais liés au transport.

« Nigeria LNG continue de suivre de près l’impact du coronavirus sur le monde et de s’adapter en fonction de nos obligations contractuelles et de notre résilience. La politique nationale du gaz, sa commercialisation et la législation en vigueur aideront à libérer son potentiel caché », a indiqué Attah.

Le consortium NLNG est détenu conjointement par le gouvernement, représenté par la NNPC (49 %), et trois compagnies internationales, à savoir Shell (25,6 %), Total (15 %) et Eni (10,4 %). Il produit 22 millions de tonnes de GNL par an.

Olivier de Souza