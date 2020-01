Cameroun : Ericsson sponsorise l’incubation internationale de trois projets TIC

(Agence Ecofin) - L’équipementier suédois Ericsson a tenu sa promesse faite en juin 2019 : financer à l’échelle internationale trois projets camerounais dans le domaine des TIC.

En effet, les trois meilleurs porteurs de projets TIC, retenus dans le cadre de la première édition de la Semaine de l’innovation numérique, organisée du 24 au 28 juin 2019 par le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel), ont quitté le Cameroun, le 18 janvier dernier, en direction de Dubaï.

Il s’agit des projets Agrix Tech (application permettant de détecter et de proposer le traitement des maladies des plantes), codirigé par Jean Marc Ntep et Mvondo Ngandi Dorothée, Smartscope (solution numérique adaptée à la lutte contre le paludisme) - fondée par Madina Mohamadou - et de Transport intelligent créé par Modi Steve Michel.

« Il sera question, au cours de leur séjour à Dubaï, de les inspirer davantage à l’échelle mondiale en termes de technologie, de savoir-faire, de coaching et de leadership, afin de leur permettre de ne pas limiter leur projet aux seules frontières du Cameroun, mais d’en avoir une vision internationale », explique le Minpostel.

Les trois projets camerounais bénéficieront ainsi d’une incubation dans le hub d’innovation de l’équipementier suédois Ericsson à Dubaï, puis de rencontres et d’échanges d’expériences avec d’autres start-up installées dans la ville de Dubaï.

SA