Fairwaves Inc, iSat Africa et NuRAN vont aider Vodafone et MTN à améliorer l’accès aux services télécoms au Ghana et en Ouganda

(Agence Ecofin) - Fairwaves Inc., iSat Africa et NuRAN ont reçu une subvention de l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) pour tester et évaluer de nouvelles solutions de connectivité innovantes, dont le but est d’améliorer l’accès à Internet des communautés reculées du Ghana et d’Ouganda.

L’argent, qui est issu du Fonds d'innovation de GSMA pour une société connectée, a été attribué aux trois bénéficiaires, dont les solutions ont été jugées les plus appropriées pour les environnements ruraux caractérisés par une faible densité de population, un terrain difficile et des infrastructures limitées.

En partenariat avec Vodafone Ghana et MTN Uganda, Fairwaves Inc., iSat Africa et NuRAN testeront leurs solutions innovantes sur un total de 17 nouveaux sites télécoms situés en zones rurales. Elles y déploieront des réseaux haut débit mobiles, qui fourniront une couverture Internet à faible coût grâce à des modèles commercialement viables, pouvant être redimensionnés et reproduits dans des environnements similaires dans la région.

La mise en oeuvre des solutions durera 18 mois. Les trois bénéficiaires du fonds devront déployer leurs solutions dans les six prochains mois et l’opérateur de téléphonie mobile hôte devra intégrer les sites tests à son réseau au cours des 12 mois restants.

Selon Gordian Kyomukama, le directeur technique de MTN Uganda, de tels partenariats aident à tenir notre promesse pour garantir la connectivité aux endroits les plus reculés.

Pour Patricia Obo-Nai, la directrice générale de Vodafone Ghana, « cette initiative est conforme à notre objectif qui consiste à n’exclure personne de la transformation numérique dans cet environnement technologique en constante évolution ».

