Fintech : la start-up Kamix conçoit une solution gratuite de transfert d’argent entre le Cameroun et sa diaspora

AGENDA TIC & TELECOM

18 Mars 2020 | 19 Mars 2020

Women in Tech Africa (Cape Town, South Africa)



25 Mars 2020 | 26 Mars 2020

IoT Forum Africa (Johannesburg, South Africa)



Internet of Things Forum Africa is the premier African event on the Internet of things.



03 Avril 2020

Seedstars Summit 2020 (Lausanne, Suisse)



11 startups africaines sélectionnées pour représenter le continent.



03 Avril 2020

Digital African Tour 2020 (Lomé, Togo)



Quelle stratégie pour accompagner l’écosystème de l’innovation des startups et des PME en Afrique ?



16 Avril 2020 | 17 Avril 2020

Africa Digital Expo (Abidjan, CI)



Sous l'égide du Ministère ivoirien de l'Economie Numérique.



20 Avril 2020

Transform Africa Summit 2020 (Conakry, Guinée)



https://transformafricasummit.org/en



20 Avril 2020 | 23 Avril 2020

Osiane 2020 (Brazzaville, Congo)



Salon international des technologies de l’information et de l’innovation.



26 Mai 2020

Digital Manufacturing Africa 2020 (Johannesburg, South Africa)



Smart Factory implementation and optimization.



09 Juin 2020 | 11 Juin 2020

Sitic Africa 2020 (Tunis)



Plateforme africaine pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises IT en Tunisie et à l'étranger.



11 Juin 2020 | 13 Juin 2020

VivaTech 2020 (Paris, France)



Large participation africaine.