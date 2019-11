Nigeria : Spectranet s’offre l’expertise de Nokia pour se doter d’un réseau de fibre optique

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de services Internet Spectranet a signé un contrat de service avec le groupe technologique finlandais Nokia, afin d'offrir de la connectivité haut débit à ses clients de Lagos et d'Abuja.

Selon les termes de l’accord dévoilé le 12 novembre 2019, Nokia construira à Spectranet un réseau de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). L’infrastructure télécoms lui permettra d’étoffer sa gamme de services, de fidéliser les clients actuels, d’attirer de nouveaux consommateurs ; et faire progresser ainsi ses revenus.

Ajay Awasthi, le président-directeur général de Spectranet, a déclaré : « Dans l’économie numérique d’aujourd’hui, nos clients recherchent de plus en plus un accès Internet à haut débit pour utiliser des applications telles que le streaming de vidéos ultra HD et les jeux en ligne. Avec la solution GPON de Nokia, nous serons en mesure d’offrir aux clients de nouveaux services à très haut débit, qui créent une expérience client supérieure à la maison et au bureau ».

La société Spectranet fournit des services Internet à haut débit sans fil au Nigeria depuis 2013. Le renforcement de ses capacités par la fibre optique ne profitera pas uniquement à l’entreprise et aux consommateurs. Elle contribuera également à la réalisation de la vision 2020 du gouvernement nigérian, qui porte sur l’amélioration du taux de couverture du haut débit dans le pays pour une accélération de la croissance économique nationale.

