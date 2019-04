Tunisie Telecom et 3S s’allient pour lancer le premier réseau d’Internet des objets dans le pays  

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications, Tunisie Telecom, a signé un mémorandum d’entente avec 3S, une société informatique spécialisée dans l'intégration des solutions IT pour les entreprises. L’accord entre les deux parties porte sur la mise en place d’un réseau national d’Internet des Objets (IoT) à base du standard LoRaWAN, développé par LoRa Alliance.

L’accord entre les deux parties a été paraphé par Mohamed Fadhel Kraiem, le président-directeur général de Tunisie Telecom, et Adel Dahmani, le directeur général adjoint de 3S, en présence d’Anouar Maârouf, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique. C'était en marge du Tunisia Digital Summit qui s’est tenu la semaine dernière à Tunis, du 02 au 03 avril 2019.

Selon Tunisie Telecom et 3S, cet « ambitieux » projet vise principalement à répondre à différents cas d’usage nécessitant la transmission de petites quantités d’informations à longue portée avec des contraintes de coût et de consommation énergétiques et accompagner les entreprises et start-up dans leurs projets IoT (de la connectivité au transport, en garantissant un niveau de sécurité conforme aux normes et standards en vigueur).