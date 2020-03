Les 46 pays africains avec la plus grande vitesse de téléchargement (Infographie)

(Agence Ecofin) - L’Afrique vit plus que jamais à l’ère de l’internet, et la question de la performance de cet outil prend désormais une importance capitale. A partir du rapport 2019 de la Worldwide Broadband Speed League sur la vitesse de téléchargement dans les pays du monde, nous avons établi un classement avec 46 Etats africains.

C’est encore Madagascar qui remporte la palme d’or, avec une vitesse moyenne de téléchargement de 24,87 Mbps. Le pays est même le 22ème mondial en la matière. Suivent le Kenya (10,11 Mbps), l’Afrique du Sud (6,38 Mbps) et le Maroc (4,03 Mbps). Les plus mauvais élèves sont la Guinée (0,65 Mbps) et la Somalie (0,60 Mbps).

Un classement qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes, généralement mécontents du débit qui leur est proposé :