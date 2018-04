  Zimbabwe : Human Rights Watch dénonce les conditions de travail dans les plantations de tabac

(Agence Ecofin) - Qu’ils soient enfants ou adultes, les travailleurs dans les plantations de tabac au Zimbabwe sont en proie à des violations de leurs droits et à des risques sanitaires importants. C’est la conclusion du rapport publié, la semaine dernière, par l’ONG internationale Human Rights Watch (HRW).

Baptisé « Amère récolte : le travail des enfants et les violations des droits humains dans les plantations de tabac au Zimbabwe », le document s’appuie sur des entretiens réalisés avec 125 petits producteurs et travailleurs des principales zones de culture de la feuille, entre fin 2016 et début 2017.

D’après l’Organisation, le gouvernement zimbabwéen et les compagnies qui se procurent en tabac directement ou aux enchères « n’ont généralement pas fourni aux travailleurs des informations, des formations et des équipements en nombre suffisant pour les protéger de l’empoisonnement à la nicotine et de l’exposition aux pesticides ».

Parmi les nombreuses pathologies auxquelles sont confrontés les acteurs de la production, figurent l’intoxication aiguë à la nicotine ou maladie du tabac vert.

« Les personnes que nous avons interrogées ont été choquées lorsqu’elles ont réalisé la dangerosité du travail dans les plantations de tabac et se sont montrées impatientes de savoir comment se protéger, protéger leurs enfants et leurs travailleurs », indique Margaret Wurth, coauteure du rapport et chercheuse auprès de la division Droits des enfants à HRW.

Hormis le volet sanitaire, l’étude pointe également de nombreux cas de violations du droit du travail dans les champs de tabac. « HRW a également constaté que certains travailleurs employés par de grandes exploitations travaillaient de manière excessive, sans compensation pour les heures supplémentaires effectuées, ou que leurs salaires étaient retenus pendant des semaines, voire des mois, en violation de la législation et de la réglementation du travail zimbabwéennes. Certains travailleurs ont affirmé être payés moins que le salaire promis ou dû, sans explication en retour ».

Afin de résoudre ces différentes problématiques, le rapport suggère, entre autres, que les multinationales proscrivent « explicitement tout contact direct des enfants avec le tabac, sous quelque forme que ce soit, effectuer un suivi régulier et rigoureux du respect des droits humains dans la chaîne d’approvisionnement, et rendre compte de leurs résultats de manière transparente ».

« Les compagnies qui se fournissent en tabac au Zimbabwe devraient s’assurer qu’elles ne travaillent pas avec des plantations où sont employés des enfants qui sacrifient leur santé et leur éducation », estime Margaret Wurth.

Espoir Olodo