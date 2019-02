1200 petites entreprises de la chaîne de valeur sucrière recevront à nouveau des financements du groupe Attijariwafa Bank

(Agence Ecofin) - Des très petites entreprises (TPE) estimées à 1200 et évoluant dans le secteur sucrier recevront à nouveau des ressources financières du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank. Les détails relatifs aux différents montants à allouer ainsi que les modalités de cette opération n’ont pas été précisés.

En plus des financements, la première banque du Maroc de part le volume de ses actifs, prévoit d’améliorer la structure et la gestion des TPE à travers l’organisation des sessions de formation, des rencontres avec des experts et la tenue des rencontres B2B avec des acteurs du marché.

C’est dans le cadre d’un accord conclu entre le producteur de sucre Cosumar et Attijariwafa Bank que ces services seront accordés aux TPE.

« Les TPE font partie des entreprises les plus importantes du pays en termes de nombre, mais aussi en termes de création d’emplois. Les petites entreprises représentent environ 95 % du tissu économique du pays », a commenté Issam Maghnouj, un responsable en charge du secteur des TPE au sein d’Attijariwafa Bank.

La banque marocaine et Cosumar avaient, par le passé, conclu un accord similaire en vue d’accompagner et de soutenir financièrement les petites entreprises locales du pays.

Chamberline Moko