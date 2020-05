USA : un régulateur du secteur pétrolier autorise le stockage du pétrole dans les entrailles de la Terre

(Agence Ecofin) - Aux États-Unis, la Commission de chemin de fer du Texas (Texas RRC) qui est l’une des institutions de régulation du secteur pétrolier vient d’autoriser les producteurs du Texas à stocker leur production à l’endroit d’où il a été extrait, dans les entrailles de la Terre. L’information a été rapportée par Korii, la branche de Slate en charge des questions économiques et des nouvelles technologies.

Cette technique pourtant interdite dans le reste du pays à cause de ses conséquences potentiellement dangereuses pour l’environnement, refait surface suite à la saturation des installations de stockage onshore (dépôts) et offshore (tankers). Le régulateur s’est en fait retrouvé dos au mur, face à la multiplication des demandes de stockage de ce type.

Le stockage souterrain a déjà été utilisé pour la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis (SPR). Il s’agit de près de 730 millions de barils de pétrole stockés dans des grottes de sel au Texas et en Louisiane. Les experts assurent que les cavités y sont solides et que le carburant peut difficilement s’en échapper. C’est même cet argument qui justifie que la législation sur l’interdiction de ce type de stockage a été contournée.

Mais ces grottes sont pour la plupart déjà remplies et les cavités restantes présentent des risques pour l’environnement, s’alarme une source. Il y a désormais des risques que le carburant pollue les cours d’eau et détruise l’écosystème des régions situées aux alentours du dispositif de stockage souterrain. L’État compte en effet neuf immenses aquifères, qui procurent environ 60 % de l’eau potable de la région. Or, certaines de ces réserves vitales se trouvent à proximité de cavités qui risquent bientôt de se retrouver pleines à ras bord d’hydrocarbures.