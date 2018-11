Axian devient le premier groupe à Madagascar dont le siège fonctionne 100% à l’énergie solaire

(AXIAN) - Conscient de l’importance d’un développement durable pour le bien-être de la planète et des générations futures, Axian est engagé dans la transition énergétique depuis plusieurs années. Cette volonté d’agir rapidement et efficacement se concrétise dans des projets menés par ses entreprises Électricité de Madagascar (EDM), Jovena Madagascar, et sa joint-venture Green Energy Solution (GES).

Axian confirme aujourd’hui son engagement dans la transition énergétique en devenant le premier groupe à Madagascar dont le siège social fonctionne 100% à l’énergie solaire.

Depuis le 17 octobre 2018, les quatre Kube de la zone Galaxy sont alimentés en énergie solaire par 2200 m2 de panneaux solaires d’une puissance de 410Kw, soit l’équivalent de 200 tonnes de C02 non émis par an, ou la capacité de stockage de 10 000 arbres (une forêt de 10 hectares *).

Les travaux d’ingénierie de Green Energy Solution (GES) ont permis la réalisation de ce projet de grande ampleur qui bénéficie non seulement à Axian, mais aussi aux autres entreprises présentes dans les bâtiments alimentés.

UNE VOLONTÉ FORTE DE DIMINUER LA DÉPENDANCE À L’ÉNERGIE FOSSILE ET LES ÉMISSIONS DE CO2

Axian est engagé à transformer durablement ses modes de consommation en adoptant des stratégies dites « actives » qui permettent d’agir directement pour diminuer l’empreinte carbone de ses activités.

Le solaire photovoltaïque est aujourd’hui une des formes de production d’énergie les plus durable. L’installation du dispositif traduit l’engagement en faveur de la transition énergétique du groupe et impulse une transformation pérenne de ses modes de consommation.

C’est une étape importante pour Axian : la démonstration de la faisabilité de telles installations permettant d’ouvrir la voie à d’autres projets d’envergure sur la Grande Île et ailleurs. Un exemple donc pour d’autres entreprises et industries désireuses de diminuer les impacts de leurs activités sur l’environnement en utilisant des solutions vertes.

À PROPOS DU GROUPE AXIAN

Établi à Madagascar depuis plus de 150 ans, Axian est un groupe familial et un acteur économique majeur dans l’océan Indien. Il détient des participations majoritaires en se focalisant dans quatre secteurs stratégiques :

TÉLÉCOMS : Telma, numéro 1 des télécoms à Madagascar. Telma Comores (Telco SA) numéro 1 de la 4G. Télécoms Réunion Mayotte (TRM) à travers ses marques Only Mayotte/Réunion et Free Réunion. Tigo Sénégal 2ème opérateur mobile sénégalais et Towerco Of Madagascar (TOM) première entreprise de pylônes de télécoms dans l’océan Indien.

ÉNERGIE : Jovena, numéro 1 de la distribution de carburants, acteur majeur de la production d’énergie à Madagascar (96MW). EDM (Électricité de Madagascar) fournisseur d’électricité sur l’île engagé à trouver les solutions les plus adéquates et durables pour distribuer de l’énergie dans les régions les plus isolées.

IMMOBILIER : First Immo, leader du secteur dans le haut de gamme à Madagascar avec 300 000m2 de surface bâtie, dont plus de 80% de surfaces professionnelles ou industrielles.

FINANCE : BNI MADAGASCAR, première banque digitale Malagasy et MVola, la première solution de mobile money dans l’océan Indien avec notamment 2,5 millions de clients à Madagascar.

Avec 800 millions de dollars d’investissement depuis dix ans et plus de 3500 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, Axian privilégie des secteurs structurants et réalise des transformations en profondeurs avec le souci constant de répondre aux préoccupations et aux besoins du pays, des entreprises, et des citoyens. Axian se mobilise aujourd’hui entièrement pour trouver les solutions les plus innovantes permettant de réduire les effets néfastes que peuvent avoir ses activités sur l’environnement. Axian attache une grande importance dans le choix de ses partenaires et priorise la mise en œuvre de standards internationaux les plus exigeants dans toutes ses activités. Depuis 2017, Axian a rejoint les plus grands fonds d’investissement privés dédiés à l’Afrique tels que Emerging Capital Partners (ECP), ADENIA, participant ainsi à la structuration d’une croissance plus inclusive sur le continent africain.

À PROPOS DE JOVENA

Jovena Madagascar participe activement à la construction de la centrale hydro-électrique de Volobe. Ce projet de production hydraulique «verte», avec une puissance de 120MW et une production de 720 GWh/an, permettra dès 2022 de se substituer à la production d’électricité à base de diesel ou de fuel lourd et générera ainsi de substantielles économies pour les coûts de production de la JIRAMA tout en renforçant la production disponible dans la région de Tamatave.

À PROPOS D’EDM

La vocation d’Electricité de Madagascar (EDM) est de fournir des solutions techniques, adaptées aux besoins en énergie de ses clients, couvrant les prestations d’étude, de réalisation ou d’exploitation des systèmes énergies. EDM a su prendre très rapidement et de manière précoce le tournant de la transition énergétique. Aujourd’hui EDM se distingue fortement par son dynamisme dans le secteur des énergies renouvelables à Madagascar.

À PROPOS DE GREEN ENERGY SOLUTION (GES)

GES est une joint-venture d’Axian et Green Yellow, filiale du Groupe Casino. Cette entreprise d’ingénierie spécialisée dans l’énergie hybride, porte des projets de production publique (construction de la plus grande ferme solaire régionale de 20 MW à Ambatolampy) et privée (centrales pour industries et commerces et contrats d’optimisation énergétique).