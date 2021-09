Baobab+ lève 10 millions d’euro : une nouvelle étape pour l’inclusion énergétique et digitale en Afrique

( BAOBAB+ ) - C’est un montant record que Baobab+ vient de lever auprès du fond Norvégien Norfund. Avec sa nouvelle force frappe capitalistique l’entreprise, spécialisée en production d’énergie solaire, va pouvoir développer ses marchés, voire en ouvrir d’autres. Il s’agit également d’un signal positif pour les populations bénéficiaires de ses services amplificateurs de développement économique et social.

La particularité de Baobab+ est de lier sa propre croissance, près de 60% en 2021, avec l’amélioration des conditions de vies de ses clients. Une ADN qui part du constat que l’Afrique doit sauter une étape technologique et industrielle, via le digital, afin de faire face aux défis que pose sa croissance démographique. La sphère privée est-elle en mesure de réussir à soutenir efficacement le développement en Afrique ? C’est l’avis du dirigeant et fondateur de Baobab+, Alexandre Costner, qui déclare : « Baobab+ souhaite prendre part à cette future révolution en électrifiant et digitalisant le monde rural en Afrique ».

Une présence continentale

Installée au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et à Madagascar, l’entreprise fournit déjà de l’électricité à 220 000 foyers, représentant environ 1 200 000 individus. Sur le plan digital, ce sont près de 80 000 foyers qui sont déjà équipés pour 300 000 bénéficiaires. Enfin, l’entreprise est déjà responsable de la création de plus de 650 emplois.

Grâce à sa levée de fonds auprès de Norfund, Baobab+ va pouvoir augmenter ces chiffres tout en se développant vers la République Démocratique du Congo et le Nigéria. Un partenariat d’autant plus prometteur que le portefeuille de participations du fonds norvégien, de plus de 3 milliards de dollars, est pour moitié situé en Afrique. Norfund, qui se spécialise dans les investissements durables, semble d’ailleurs particulièrement enthousiaste concernant les perspectives de cet accord. Comme le déclare son dirigeant : « Nous nous réjouissons de soutenir l'entreprise dans sa mission d'apporter de l'énergie solaire abordable à encore plus de ménages et en s'étendant à de nouveaux marchés grâce à notre premier investissement dans le marché des systèmes solaires domestiques en Afrique francophone »

Baobab+ : entreprise à impact social

L’offre de Baobab+ s’articule autour de deux axes complémentaires : l’accès à l’électricité via l’énergie solaire et l’accès au digital via la fourniture de contenus numériques (e-éducation, gestion, santé, etc.) et l’aide au paiement, en Pay-As-You-Go (PAYG), de smartphones. Baobab+ est d’ailleurs le premier acteur à proposer ce type de facilités de paiement pour smartphones en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. Une position confortée depuis Mars 2021, avec la signature d’un partenariat avec Samsung, afin de fournir de nouvelles solutions PAYG.

Cette offre principale est irriguée par les services de la maison mère, le groupe Baobab, qui dispose d’un réseau d’agences de proximité fournissant des services de microfinance pour l’acquisition de produits Baobab. Grâce à ses analyses de scoring innovantes, Baobab a d’ailleurs permis à de nombreux ruraux africains de devenir éligibles à des produits et services financiers, notamment via le PAYG.

Les études d’impact menées par l’entreprise ont mis en évidences son réel impact sur les conditions de vies de ses clients. On note à ce titre une augmentation nette du sentiment sécurité (+ 94%), des revenus (+ 25%) ou encore du temps de travail scolaire (+75%). En outre, le caractère écologique de l’offre de Baobab+ ont permis d’économiser 120 000 tonnes de CO 2 .

Le succès actuel de l’entreprise est peut-être le point de départ d’une nouvelle culture du développement en Afrique. En effet, l’investissement privé au plus près des besoins des population bénéficie d’avantages importants. En ce sens, les résultats de Baobab+ semblent plaider en sa faveur.