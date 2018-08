(Agence Ecofin) - La société des Aéroports du Cameroun (ADC) va mettre en service à la fin du mois d’octobre 2018, un parc solaire construit sur une superficie de 13 000 m², afin d’alimenter à l’énergie solaire, l’aéroport international de Douala, dans la capitale économique du pays.

Selon les informations révélées par la plateforme spécialisée NewsAero, ce parc solaire financé par l’Union européenne aura une capacité de production d’un mégawatt. Il est construit par la société française Sagemcom, dans le cadre d’un programme de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) sur la réduction de l’empreinte carbone.

En plus de la plateforme de Douala, apprend-on, quatre autres aéroports ont été sélectionnés par l’Oaci dans le cadre de ce programme de réduction de l’empreinte carbone, qui est encore à sa phase pilote. Il s’agit des aéroports de Kingston et de Montego en Jamaïque ; de Mombasa au Kenya ; et de Port d’Espagne à Trinidad et Tobago.

A la fin des travaux, le parc solaire de l’aéroport international de Douala deviendra la plus grande infrastructure de ce type existant actuellement au Cameroun.

Brice R. Mbodiam

