Maroc : le consortium mené par EDF remporte la construction d’une centrale solaire de 800 MW

(Agence Ecofin) - Le français EDF, à la tête d’un consortium, a remporté un contrat de construction d’une centrale solaire de 800 MW au Maroc. Selon le contrat signé avec l’Agence marocaine pour l’énergie durable, la centrale sera implantée dans les montagnes de l’Atlas.

La centrale dénommée Noor Midelt 1 est la première phase d’un projet solaire très ambitieux qui sera mis en œuvre dans la région. Elle produira de l’énergie grâce aux technologies combinées de solaire concentré (CSP) et de photovoltaïque. Sa construction est prévue pour coûter 7,57 milliards de dirhams (781,5 millions $). Les travaux seront menés en partenariat avec l’émirati Masdar et la Morocco’s Green Energy of Africa.

Le financement de la centrale bénéficiera de l’appui de la Banque européenne d’investissement, l’Agence française de développement, la Commission européenne, la Banque mondiale, le Fonds africain de développement et le Fonds des technologies propres.

L’infrastructure, à son achèvement, deviendra la plus grande utilisant la technologie de solaire concentré dans le pays. Actuellement, ce record est détenu par la centrale solaire à concentration de Ouarzazate, qui a une capacité de 580 MW.

Gwladys Johnson Akinocho