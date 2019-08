Egypte : deux centrales solaires d’une capacité combinée de 130 MW ont entamé leur exploitation commerciale à Benban

(Agence Ecofin) - En Egypte, deux centrales solaires, d’une capacité combinée de 130 MW, ont entamé leur phase d’opérations commerciales. Les infrastructures ont été construites à Benban dans la province d’Aswan, au sud du Caire. Elles produiront assez d’électricité pour alimenter 140 000 maisons.

Les centrales ont été développées, financées et construites par un consortium réunissant l’égyptien Elsewedy Electric et le français EDF Renouvelables qui les détiennent à parts égales. Elles font l’objet d’un contrat de rachat d’énergie de 25 ans, conclu avec la compagnie égyptienne de transmission électrique, dans le cadre de la phase II du programme de rachat d’électricité solaire et éolienne mis en œuvre par le gouvernement.

La construction des deux infrastructures a coûté 140 millions $ dont 29 millions $ financés sur fonds propres. Les 111 millions $ financés par emprunt ont été mobilisés auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Proparco, la branche de l’Agence française de développement, consacrée aux entreprises privées.

L’entrée en exploitation commerciale de ces deux centrales rapproche le pays de son objectif qui est de produire 20 % de son électricité, à partir du renouvelable en 2022, et 42 % d’ici à 2045.

Gwladys Johnson Akinocho