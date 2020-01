Niger : un consortium d’entreprises dont le français Vergnet remporte le marché de la centrale hybride d’Agadez

(Agence Ecofin) - Le marché portant sur la réalisation de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez a été attribué à un groupement d’entreprises composé du français Vergnet, Sterling et Wilson, et SNS, a appris Niamey et les 2 jours.

Le consortium a décroché ce marché face à six concurrents français et internationaux, apprend-on.

Financé par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne à hauteur de 32 millions d’euros (environ 20,9 milliards FCFA), « ce projet est constitué de 18,9 MWc solaires, 10 MWh de stockage et 3 x 2,6 MW de groupes diesel », explique le groupe Vergnet dans un communiqué.

Ce projet « comporte également deux ans de maintenance, service après-vente ainsi que la formation du personnel de Nigelec (Société nigérienne d'électricité)», poursuit Vergnet qui précise que le contrat définitif avec la Nigelec sera négocié dans les prochaines semaines.

Le projet de construction de la centrale hybride d’Agadez selon l’AFD, vise à créer une capacité de production d’énergie électrique supplémentaire afin de permettre le développement économique et social de la ville d’Agadez, principalement en améliorant et en sécurisant l’approvisionnement électrique à moindre coût.

Fondé en 1989, le groupe Vergnet est spécialisé dans la production des énergies renouvelables.