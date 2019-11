Angola : le pétrolier Eni construira une centrale solaire de 50 MW dans la province de Namibe

(Agence Ecofin) - En Angola, le pétrolier italien Eni vient de signer avec le gouvernement, un contrat pour la mise en place d’une centrale solaire de 50 MW dans la province de Namibe dans le sud-ouest du pays. L’infrastructure sera construite par la Solenova, une joint-venture possédée par l’Italien et la compagnie pétrolière nationale, la Sonangol.

« La mise en place de la première phase d’une capacité de 25 MW permettra de réduire la consommation de diesel d’environ 13 500 m3 par an. Elle réduira également le coût de production de l’énergie et évitera l’émission d’environ 20 000 tonnes de CO 2 par an », a affirmé Eni. Après cette première phase, la capacité de la centrale sera éventuellement étendue à 50 MW, toujours selon la société.

La construction de cette centrale entre dans le cadre de la politique du pays en matière d’énergie renouvelable. L’Angola ambitionne en effet de construire 600 MW de centrales solaires d’ici 2022.

Gwladys Johnson Akinocho

