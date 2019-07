Tunisie : un nouvel appel d’offres pour la mise en place de 107 MW de centrales solaires

(Agence Ecofin) - Le ministère tunisien de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables vient de lancer un troisième appel d’offres relatif au développement et à la construction de centrales solaires, d’une capacité globale de 107 MW. Les centrales à développer sont 10 infrastructures d’une capacité individuelle de 10 MW et 7 parcs solaires de 1 MW de capacité chacun.

Les développeurs intéressés ont jusqu’au 26 novembre 2019 pour soumettre leurs offres. Les centrales seront construites dans le cadre d’un modèle BOO, selon lequel l’énergéticien privé développe et construit la centrale qui est sa propriété. L’électricité produite sera cédée à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), dans le cadre d’un accord de rachat d’électricité.

Le lancement de cet appel à concurrence entre dans le cadre des ambitions du gouvernement tunisien d’installer 1 GW de centrales solaires entre 2017 et 2020. Les deux premières procédures lancées portent sur la mise en place de 70 MW et de 60 MW de centrales, respectivement. Le gouvernement prévoit de lancer un autre appel à concurrence, de plus grande envergure, pour la mise en place de 500 MW de centrales, cette fois.

Dans le cadre de sa stratégie de développement des énergies renouvelables, la Tunisie ambitionne d’implanter 4,7 GW de centrales d’énergies renouvelables, d’ici à 2020.

Gwladys Johnson Akinocho