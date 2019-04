Egypte : Scatec Solar a raccordé la première de ses 6 centrales solaires bifaces de 65 MW au réseau électrique

(Agence Ecofin) - Scatec Solar vient de connecter au réseau électrique égyptien, une centrale solaire de 65 MW. Cette centrale fait partie des 400 MW d’unités de production solaire répartis en six centrales que l’entreprise doit installer dans le cadre de la mise en place du parc solaire de Benban. L’énergéticien est le plus gros contributeur du parc d’une capacité de 1,5 GW qui est la plus grande actuellement en construction dans le monde.

« Nous sommes un pionnier en Egypte depuis 2013 et nous collaborons étroitement avec le gouvernement afin d’appuyer la mise en place de cette grande centrale qui accroîtra la part du renouvelable dans le mix énergétique national. La connexion de notre première centrale au réseau électrique est une étape importante pour nous. Il s’agit également de notre première centrale solaire biface qui nous permet d’accroître la production électrique en capturant l’énergie solaire des deux côtés des panneaux», a affirmé Raymond Carlsen (photo), le directeur exécutif de Scatec Solar.

Le développeur électrique a signé avec le gouvernement un accord de rachat d’électricité de 25 ans pour les six centrales. Ces infrastructures qui sont prévues pour entrer en service au cours du second semestre 2019, permettront d’éviter l’émission de 350 000 tonnes de CO2 par an et d’alimenter 420 000 ménages égyptiens.

Gwladys Johnson Akinocho