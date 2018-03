Togo : les USA vont financer un projet d’électrification par kit solaire à hauteur de 40 millions de dollars

(Agence Ecofin) - Suite à sa participation au sommet de l’Alliance Solaire Internationale (ASI), en Inde, le Togo a décroché un financement de 40 millions de dollars des Etats-Unis pour un projet d’électrification rurale par kit solaire photovoltaïque.

L’information, relayée par Togo First, a été donnée par Thièm Bolidjia, Directeur Général de l’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables qui était de la délégation à New Delhi.

Selon ses explications, ce projet, soumis par le Togo, a reçu l’approbation des autorités américaines et viendra appuyer le projet présidentiel CI-ZO qui s’illustre déjà dans le domaine. Il permettra d’atteindre plus rapidement l’objectif des 300 000 ménages à l’horizon 2022, voulu par le Chef de l’Etat.

Spécifiquement, le nouveau projet cible 350 villages et permettra à ses habitants, via des kits individuels, de bénéficier de l’éclairage, mais aussi de se doter d’une télévision, d’une radio et de recharger les portables. Son opérationnalisation est prévue dans les 6 à 12 mois.