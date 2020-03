Afrique : Canadian Solar et DPA désirent fournir 25 MW d’installations solaires photovoltaïques aux entreprises

(Agence Ecofin) - Le fabricant de panneaux photovoltaïques Canadian Solar a signé avec Distributed Power Africa (DPA), un fournisseur de solutions solaires hors réseaux, un accord pour l’électrification des entreprises du continent.

Les deux partenaires désirent en effet fournir l’équivalent de 25 MW d’électricité à des entreprises. L’objectif sera atteint grâce à la distribution, par DPA, de plus de 60 000 panneaux photovoltaïques KuMax et HiKu fabriqués par Canadian Solar. Les premiers marchés ciblés par le projet sont le Kenya, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie et le Lesotho.

« Le partenariat garantira un risque technologique nul pour les clients de DPA en raison de la longue garantie et de la fiabilité des équipements », a affirmé Canadian Solar dans un communiqué.

Au cours de l’année écoulée, DPA a doté Schweppes Africa au Zimbabwe et Liquid Telecom en Afrique du Sud de mini-réseaux individuels d’une capacité combinée de 2,2 MW.

Gwladys Johnson Akinocho

