Côte d’Ivoire : bientôt une plateforme de recherche et de formation en technologie solaire

(Agence Ecofin) - Le marocain Green Energy Park a signé avec l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, un accord relatif à la construction d’une plateforme test de recherche et de formation. La plateforme sera spécialisée dans le développement et la validation de technologies solaires pour la production électrique, le traitement de l’eau et l’utilisation dans le secteur agricole.

Grâce à cette plateforme, les pays d’Afrique de l’Ouest pourront maîtriser les technologies de production d’énergie à partir du solaire.

Les locaux devant abriter la plateforme sont en cours de construction et seront achevés d’ici 6 mois. La mise en place coûtera environ 3 milliards de francs CFA soit près de 5 millions $. Ils seront équipés de laboratoires de recherche et de formation, plus précisément pour la caractérisation des composants solaires, des modules photovoltaïques et des autres équipements électroniques d’une installation solaire.

Gwladys Johnson Akinocho

